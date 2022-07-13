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مباحثات هاتفية بين ملك السعودية والرئيس المصري

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 17:05

مباحثات هاتفية بين ملك السعودية والرئيس المصري
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجري اليوم، الأربعاء، أعلن تفاصيله المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وذكر المتحدث أن الاتصال "تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي الاتصال قبيل أيام قليلة من قمة عربية أميركية تستضيفها مدينة جدة في 16 تموز/ يوليو الجاري، بدعوةٍ من الملك السعودي.

ويشارك في القمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أول زيارة رسمية له للمنطقة منذ توليه منصب الرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتجمع القمة قادة الدول الخليجية الست، وملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئيس المصري، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) بأن العاهل السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، السيسي، وذكرت أن الأخير هنأ الملك سلمان بمناسبة عيد الأضحى.

وأضافت الوكالة السعودية أن الملك سلمان "أعرب عن شكره لفخامته على تهنئته ومشاعره الصادقة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير".

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#الملك سلمان بن عبد العزيز
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