وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العراقي الحوار مع السعودية وقمة جدة

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، الملفات ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية ومواضيع إقليمية في مقدمتها الحوار الإيراني السعودي في بغداد.

وحسب ما أورده موقع وزارة الخارجية الإيرانية، فإن وزير الخارجية العراقي، أشار في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، إلى مشاركة العراق في قمة جدة بين قادة تسع دول عربية والرئيس الأميركي جو بايدن، يوم السبت الماضي، وأطلعه على "تقييمه" حول هذه القمة.

وأكد حسين أن الحكومة العراقية أجرت "حوارات ومشاورات لازمة في قمة جدة بشأن التعاون الإقليمي"، مشيرا إلى أن بلاده "ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

من جهته، شكر أمير عبد اللهيان، العراق على "جهوده ودوره البناء في إطلاق ومتابعة الحوارات الإقليمية في سياق تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية بالمنطقة"، معلنا استعداد إيران لمواصلة تبادل الأفكار بشأن الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي موضوع آخر، أوضح رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، أن بلاده تدعم بالكامل فكرة إنشاء مجمع حوار إقليمي يضم دولا كإيران والسعودية وتركيا ومصر وقطر ودولا أخرى، لحل الخلافات السياسية والأمنية.

وأكد خرازي في معرض تعليقه على نتائج قمة جدة أن طهران رحبت بمقترحات قدمتها قطر بشأن الحوار الإقليمي.

ورحب المسؤول الإيراني بتصريحات السعودية عن مد يد الصداقة لإيران، وقال إن طهران مستعدة للحوار وإعادة العلاقات مع الرياض إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن إيران والسعودية دولتان إقليميتان مهمتان، وأن حل الخلافات بينهما سيؤدي لتحول إقليمي.