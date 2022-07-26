  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

طوابير انتظار طويلة أمام الأفران اللبنانية والبرلمان يقر قرضا لاستيراد القمح

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 16:38

طوابير انتظار طويلة أمام الأفران اللبنانية والبرلمان يقر قرضا لاستيراد القمح
طوابير الخبز تتمدد في لبنان (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: محمود مجادلة

أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحًا غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع.

ويتهافت اللبنانيون يوميًا على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها. ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحيانًا تدخلًا أمنيًا.

وتقنّن الأفران الكميات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من عامين.

وأقرّ البرلمان خلال جلسة تشريعية عقدها في مقره في وسط بيروت، اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

طوابير الخبز تتمدد في لبنان (Getty Images)

وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين التي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد.

واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، مرارًا، بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها.

ورفعت وزارة الاقتصاد في أكثر من مناسبة خلال العامين الماضيين، أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ شباط/ فبراير الماضي الوضع مع صعوبة تصدير القمح.

وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت من جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.

ويستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنويًا، ثمانين في المئة منها من أوكرانيا، وفق ما قال متحدث باسم المستوردين لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق.

بودكاست عرب 48

#البرلمان اللبناني
#البنك الدولي
#البنك المركزي اللبناني
#تصدير القمح
#أزمة خبز

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الوسيط الأميركي لترسيم الحدود مع إسرائيل يعود إلى لبنان نهاية الأسبوع
الوسيط الأميركي لترسيم الحدود مع إسرائيل يعود إلى لبنان نهاية الأسبوع

2022-07-26

بوتين يبحث مع إردوغان "مشاكل إقليمية" في سوتشي
بوتين يبحث مع إردوغان "مشاكل إقليمية" في سوتشي

2022-07-26

الاتحاد الأوروبي: خفض إمدادات الغاز دليل على وجوب عدم الاعتماد على موسكو
الاتحاد الأوروبي: خفض إمدادات الغاز دليل على وجوب عدم الاعتماد على موسكو

2022-07-26

الأكثر قراءة

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

2022-07-25
والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

2022-07-25
خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

2022-07-25
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-07-25
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

2022-07-25