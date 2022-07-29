الصومال: 3 قتلى بينهم وزير ونجله في تفجير لغم

قُتل وزير العدالة والشؤون القضائية بولاية جنوب غرب الصومال، حسن إبراهيم، ونجله ومدني آخر في تفجير لغم بمدينة بيدوة، اليوم الجمعة.

وأفادت إذاعة "مقديشو" الحكومية، بأن لغما أرضيا انفجر لحظة خروج إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما.

وأضافت أن "التفجير أسفر كذلك عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وفيما اتهم رئيس الولاية، عبد العزيز محمود حسين، "حركة الشباب بالمسؤولية عن التفجير" بحسب المصدر ذاته، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ووقعت، الأربعاء، 3 تفجيرات في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ويخوص الصومال، منذ سنوات، حربا ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.