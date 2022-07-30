أنصار الصدر يجددون احتجاجاتهم في بغداد ويغلقون مكاتب الحكيم والمالكي

يتظاهر المئات من مناصري زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، بعد ثلاثة أيام من اقتحامهم لمبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة، فيما تزداد الأزمة السياسية تعقيدًا في البلاد.

واقتحم أنصار التيار الصدري مكاتب ومقرات حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وإغلاقها، مع استمرار تحشيدهم في ساحة التحرير وسط بغداد، والتلويح باقتحام المنطقة الخضراء.

ورفع غالبية المتظاهرين، السبت، الأعلام العراقية، فيما حمل آخرون صورًا لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له، فيما تجمّعوا على جسر يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز إسمنتية.

وتسلّق المتظاهرون الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور الجسر، وفق المراسل وردّدوا عبارة "كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى"، وتوجهوا متقدمين نحو المؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء.

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلة "الفتح" الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وقال المتظاهر حيدر اللامي: "نحن خرجنا ثورةً للإصلاح... ونصرة للسيد القائد مقتدى الصدر"، مضيفًا: "لن نبقي على الفاسد، والمجرّب لا يجرّب. هؤلاء لا ينفعون بشيء، لقد تسببوا لنا بالأذى منذ العام 2003، ولم نرَ منهم نتيجة، سرقونا".

وترقّبًا لتظاهرات السبت، شدّدت السلطات الإجراءات الأمنية، ورفعت حواجز إسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء، كما عززت من تواجد عناصر الأمني في محيط المناطق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

واقتحم الآلاف من مناصري التيار الصدري، يوم الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عامًا، السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.

ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة.

ودائمًا ما يذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/ يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.

وأقدم متظاهرون عراقيون من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، على إغلاق نحو 15 مكتباً لتيار الحكمة، إضافة إلى عدد من مكاتب حزب الدعوة في بغداد وبابل والبصرة والنجف وديالى ومناطق أخرى بالبلاد، بعد تصريحات للحكيم اعتبرها الصدريون موجهة ضد زعيمهم، انتقد فيها نزول أنصار الصدر للشارع.

ساحة التحرير الآن الساعة 1:30 صباحاً pic.twitter.com/UkmPRiMvEW — Alaa Alabadi (@AIaaIabadi) July 29, 2022

وخلال ثلاث ساعات، أغلق أنصار الصدر مكاتب تيار "الحكمة" في أحياء متفرقة من بغداد، منها "مدينة الصدر والزعفرانية والعامل والحسينية والكاظمية وأبو دشير والدورة والمشتل"، فيما أغلق المتظاهرون مكاتب "الحكمة" في الكوت (محافظة واسط) والإسكندرية (شمال محافظة بابل)، وعدد من مكاتب البصرة، ومكتب واحد في النجف.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة لمجلس النواب، اليوم السبت، إلا أن اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أعلنت تأجيلها، وبحسب رئيس اللجنة محمد عنوز، "هناك شلل أصاب جلسات مجلس النواب أيضاً بسبب الوضع السياسي، إذ يفترض أن نشهد 8 جلسات شهرياً، بينما مجموع جلساته في هذه الدورة التشريعية لم يتجاوز الـ 12 منذ جلسته الأولى في كانون الثاني الماضي". وأضاف عنوز أن "عقد الجلسة يتطلب قدوم المرشحين لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والأخوة الأكراد لم يتفقوا لحد الآن على تسمية مرشح واحد متفق عليه".