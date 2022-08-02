لبنان يُفرج عن باخرة محمّلة بالحبوب قالت أوكرانيا إنها "مسروقة"

سمح النائب العام التمييزي في لبنان، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن باخرة محمّلة بالحبوب وترفع العلم السوري، بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، إثر مزاعم أوكرانيا بأن شحنة القمح والطحين التي تحملها الباخرة، حُمّلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مسؤول قضائي، قوله، إنّ النائب العام التمييزي، غسان عويدات، سمح للسفينة "لوديسيا" التي رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان الأسبوع الماضي بالإبحار، إثر فشل التحقيقات في إثبات أنها كانت تحمل طحينا وشعيرا مسروقين.

وقال المسؤول القضائي، إن "نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت منذ وصول الباخرة الى مرفأ طرابلس، لم تثبت وجود جرم جزائي، أو أن البضاعة مسروقة".

وأعلن السفير الأوكراني في بيروت، إيهور أوستاش، الخميس الماضي، أنه التقى بالرئيس اللبناني، ميشال عون، حيث بحثا في "مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون".

وتتهم كييف، روسيا، بسرقة محاصيلها في المناطق التي سيطرت عليها، لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها في الخارج.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنّ "الشخص السوري الذي شحنت البضاعة باسمه من أوكرانيا حضر إلى التحقيق وسلم الأوراق والمستندات التي تبين ملكيته للبضاعة".

وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، وعرقلت الحرب الروسية عليها والعقوبات الغربية على موسكو، عمليات تصدير الحبوب من البلدين.

وبموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول، غادرت أمس الإثنين أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا عند الساعة 06:17 بتوقيت غريينتش، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من آب/ أغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول".

ويسمح الاتفاق بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة، بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي.

ومن شأنه التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية جراء الحرب.

وأظهر موقع "مارين ترافيك" المتخصص في متابعة الملاحة البحرية، أن سفينة رازوني التي تحمل 26 ألف طن من الحبوب عبرت قبالة سواحل بلغاريا بحدود الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي أزمة حبوب، إذ ينتظر اللبنانيون في طوابير للحصول على أكياس الخبز المدعوم. وفاقمت الحرب لروسية لأوكرانيا الوضع سوءا كون لبنان يستورد ثمانين في المئة من حاجته من أوكرانيا.