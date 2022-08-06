الأردن يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

دعا الأردن إلى "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان" على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للفلسطينيين، وذلك في بيان صدر هن وزارة الخارجية صدر عنها الليلة الماضية.

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، تحذيره "من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس".

وأكد أن "حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الجمعة، عدوانا على غزّة، وشنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، صباح السبت، سلسلة من الغارات على قطاع غزة، ضمن العملية العسكرية التي بدأتها عصر أمس، الجمعة.

وأفادت وزارة الصحّة بارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 11، بينهم طفلة تبلغ خمس سنوات، مشيرةً أيضا إلى إصابة 79 شخصًا.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان إن "آلاء، الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات قتلت وأصيب طفل واحد على الأقل بجروح في قطاع غزة في تصعيد للعنف خلال الساعات الماضية".

وأضاف البيان أنه "في العام الماضي فقط، قُتل 67 طفلاً في قطاع غزة خلال موجة العنف التي استمرت 11 يومًا، وقُتل طفلان في إسرائيل".

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خُضُر، قولها إن "للنزاع تأثير عميق وطويل الأمد على جميع الأطفال. يجب على جميع الأطراف بذل كل ما في وسعهم لمنع المزيد من العنف".

وأكدت أن اندلاع "نزاع آخر لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والمزيد من الحزن. المطلوب هو حل طويل الأمد لهذا النزاع".