دول عربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بيانات منفصلة، اليوم السبت، العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم طفلة وامرأة وإصابة أكثر من 125 بجراح مختلفة.

وأعربت الخارجية الليبية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما أسفر عن شهداء وجرحي بينهم نساء وأطفال".

وطالبت "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له".

من جانبها، شددت الخارجية القطرية، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال".

فيما طالبت الخارجية الأردنية، بضرورة "الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة".

من جهتها، أفادت الخارجية التونسية، بـ"ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتصدي لجرائم المحتل ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية".

بينما اعتبرت خارجية الجزائر، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع، بمثابة "خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة"، مدينةً بشدة هذا "العدوان الغاشم".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متعددة في قطاع غزة، وقالت إن "لغة العنف التي ينتهجها الكيان الصهيوني تنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس مناخ التوتر".

كما أدانت جماعة الحوثي اليمنية "العدوان الإسرائيلي على غزة"، معربة عن "التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة خيارات مقاومة الاحتلال".

وحسب وكالة أنباء "سبأ"، التابعة للحوثيين، دعت الجماعة، الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة الفلسطينيين وقضيتهم المشروعة والتعبير بمختلف الوسائل عن تضامنهم مع مظلوميتهم الكبيرة.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، "بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

واعتبرت أن "ذلك استمرارا لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

في السياق، أدان البرلمان العربي، "العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهداف المدنيين العزل".

وحمل البرلمان العربي، في بيان، إسرائيل "تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "قصف الطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة، تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية".

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان على الشعب الفلسطيني.