الجزائر: ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 38

عرب ٤٨ / أ ف ب

يواصل رجال الإطفاء الجزائريون، اليوم الخميس، مكافحة سلسلة من الحرائق التي أودت بحياة 38 شخصا على الأقل، وخلّفت دمارا واسعا، في حين باتت حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنويًّا.

وأشارت مصادر متعدّدة من بينها صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مصرع ما لا يقل عن 38 شخصا، معظمهم في ولاية الطارف في شمال شرق الجزائر، قرب الحدود مع تونس، حث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية.

(geety images)

وعانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

ووصف صحافي في الطارف "مشاهد دمار" على الطريق إلى القلعة على الساحل في أقصى شمال شرق البلاد. وقال إنّ "إعصارا من النيران اجتاح كل شيء في ثوانٍ"، مضيفا أنّ "معظم الذين لقوا حتفهم حوصروا أثناء زيارتهم لمتنزه الحياة البرية". كما أشار إلى أنّ خدمات الطوارئ كانت لا تزال تكافح حريقا حول بحيرة طونغا.

وانبعثت رائحة دخان قوية في المكان، فيما تتخوف السلطات من أن تؤدي الرياح القوية إلى اندلاع حرائق جديدة.

(geety images)

ولحقت أضرار كبيرة في منتزه الحياة البرية، حيث قال شاهد إنّ 12 شخصا احترقوا أحياء داخل حافلتهم أثناء محاولتهم الفرار.

كذلك، أفاد التلفزيون الرسمي صباح اليوم، بزيارة رئيس الحكومة، أيمن بن عبد الرحمن للمنطقة.

وكان رجال الإطفاء يكافحون حريقا في منطقة سوق اهراس الجبلية، حسبما أفاد صحافي في المكان.

ووصف مشاهد الذعر في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، حيث تمّ إجلاء ما يقرب من 100 امرأة و17 طفلا حديثي الولادة من مستشفى بالقرب من الغابة.

دمار هائل لحق بمساحات واسعة من الغابات (geety images)

وعرض التلفزيون الجزائري لقطات لأشخاص يهربون من منازلهم المحترقة، ونساء يحملن أطفالا بين أذرعهن. وقالت وسائل إعلام محلية إنّ 350 شخصا فرّوا من منازلهم.

واجتاح نحو 39 حريقا أجزاء مختلفة من شمال الجزائر، بحسب خدمة الإطفاء. وكانت هناك مخاوف من أن تؤدّي الرياح الحارّة إلى اندلاع حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو السلطات غير مجهّزة لمكافحتها.

وأثارت المشاهد مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل، ودمّرت 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في شمال البلاد.

(Getty Images)

وأطلقت كارثة العام الماضي انتقادات لاذعة للسلطات، بسبب نقص طائرات مكافحة النيران.

كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة إفريقية، تضمّ أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات.

وقال أحد الخبراء، إنّه في الثمانينيات كانت لدى البلاد 22 طائرة من طراز "غرومان" لمكافحة حرائق الغابات، لكنّها "بيعت بثمن بخس، من دون اقتراح أيّ حلّ بديل".

ووافقت الجزائر على شراء سبع طائرات لمكافحة الحرائق من شركة "بليسا" الإسبانية، غير أنّها ألغت العقد على إثر خلاف دبلوماسي في حزيران/ يونيو، وفقا لموقع "مينا ديفينس" المتخصّص.

ومنذ أوائل آب/ أغسطس، اندلعت 106 حرائق في البلاد، دمرت 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الغطاء النباتي، وفقا لوزير الداخلية، كامل بلجود الذي قال إنّ بعض هذه الحرائق كان متعمّدا.