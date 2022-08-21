العراق: انتشال جثث 4 أشخاص من تحت ركام مزار دينيّ إثر انهيار

انتشلت فرق الإنقاذ العراقية جثث أربعة أشخاص، بينهم امرأة ورجل، من تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب العراق، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلةً منذ أكثر من 24 ساعة.

وحتى بعد عصر اليوم الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الاشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان. وتواجدت قوات أمنية في المكان لدعم جهود الإنقاذ.

وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني، عبد الرحمن جودت: "عثرنا على أربع جثث إحداها لامرأة، وأخرى لرجل هو مصوّر المزار"، فيما لم يتمكّن من تحديد عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين. وذكر أنه "من الصعب في حالات الانهيار تحديد عدد العالقين"، مؤكّدا أن جهود الإنقاذ لا تزال متواصلةً.

وفي وقتٍ سابق، رجّح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر، بوجود "ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين" تحت الركام.

ومنذ ليل أمس السبت، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي". وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلا من الأنقاض، محملا على حمّالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب.

فرق الإنقاذ تحاول انشتال أشخاص (Getty Images)

وأكد جودت أن العمل "يتمّ بدقة متناهية للوصول إلى المصابين، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى انهيارات أخرى". وتوقّع أن يتمّ "حتى مساء اليوم مسح المنطقة المنهارة بدقة من خلال رفع الأنقاض والركام". ونقل عن شهود قولهم إن "امرأتين ورجلا وطفلا" على الأقلّ لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وقال باسم الخزعلي عمّ أحد العالقين تحت الركام، من الموقع: "ابن أخي مصوّر دخل إلى المرقد ليقوم بتصوير زوّار، وحينها انهار الجبل من فوقهم وانهار السقف عليهم (...) وحينها جاء الناس عليهم وجاءت الشرطة وفرق الإنقاذ ويقولون نحن تكلّمنا معهم ونسمعهم".

وأضاف: "أخشى أن لا يؤدي هذا العمل إلى نتيجة، نخاف أن يختنقوا وأن يصيبهم مكروه.... نريد أن نعرف ما السبب، وماذا حصل ولماذا الجبل قريب إلى هذه الدرجة".

وكتب الرئيس العراقي، برهم صالح، معلّقا على الحادثة "تلقينا بألم الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار طال مزار قطارة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة".

وأضاف "نشدّ على يد فرق الدفاع المدني البطلة والمتطوعين في انقاذ العالقين وإسعافهم وضرورة استنفار الجهود لانقاذ باقي المُحاصرين".

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الداخلية "بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ"، متمنيا "السلامة" للمصابين، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووقعت الحادثة بعد ظهر أمس السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني وكالة الأنباء العراقية.

(Getty Images)

وأوضح المتحدّث باسم الدفاع المدني، أن "كثبانا رملية وصخورا انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار" الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور. وأضاف أن ذلك "تسبب بانهيار حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع".

وقالت مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية إن العمل كان متواصلا طوال الليل. وذكرت أن فرقها تمكّنت من "إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين، عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

ويتوافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق، باستمرار لزيارة القطارة التي تعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة، لا سيّما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُعتقد أن الإمام علي ابن طالب قد مرّ من هناك خلال توجهه إلى معركة صفّين في العام 657 ميلادي، وأخرج منبعا للمياه من هناك، ولذلك يحمل الموقع أهميّة كبيرة بالنسبة للمسلمين الشيعة. ويمتدّ موقع القطارة على مساحة تقدر بألف متر مربع ويضم قاعة تنبع من إحدى جدرانها الصخرية مياه.