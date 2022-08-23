الأردن: مقتل امرأة على يد زوجها طعنا داخل مستشفى البشير

قُتلت امرأة أردنية على يد زوجها، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن هاجمها وطعنها بسكين عدة طعنات داخل مستشفى البشير الحكومي في العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أردنية نقلا عن الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية، تفاصيل الجريمة المروعة التي وقت صباح اليوم الثلاثاء داخل أروقة مستشفى البشير الذي يعد من أقدم المستشفيات الأردنية.

وذكر الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام أن "شخصًا أقدم صباح اليوم على طعن زوجته عدة طعنات بأداة حادة داخل مستشفى البشير، مما أدى إلى وفاتها على الفور".

ونوّه إلى أن قوات الأمن "اعتقلت الجاني في مكان الجريمة وتم فتح تحقيق رسمي في الحادثة للوقوف على أسبابها وتداعياتها".

ولم تصدر جهات رسمية من مديرية الأمن العام الأردنية أي بيان حتى هذه اللحظة فيما لم يُكشف اسم الجاني والضحية بعد.

وذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن الزوج القاتل "يحمل جنسية عربية" دون ذكر المزيد من التفاصيل.