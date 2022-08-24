لبنان: التحقيق في تسجيل صوتيّ يهدد بمهاجمة السفارة السعوديّة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأربعاء، أنها أوعزت للجهات المختصة، بإجراء تحقيق في تسجيل صوتي تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يهدد بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت.

وجاء في بيان الوزارة: "وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، طالبا إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء".

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات أعطيت "إثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ 23 آب/ أغسطس 2022 لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل إرهابي".

وأشار البيان إلى توفر معلومات للوزارة "ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب".

وأفاد مصدر أمني بأن الحاجي يقيم في لبنان منذ سنوات و"شارك في العديد من المؤتمرات المعارضة للنظام السعودي"، حضرها مسؤولون كبار في حزب الله، المدعوم من إيران. والحاجي في سورية حاليا.

وبعد قطيعة استمرت أشهرا عدة على خلفية تصريحات لوزير سابق اعتُبرت مسيئة للرياض، استأنفت السعودية في نيسان/ أبريل علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان.

وعلّقت السعودية في نيسان/ أبريل 2021 استيراد الفاكهة والخضار من لبنان، أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون المخدرة مُخبأة ضمن شحنة من الرمان.

والشهر الماضي قُتل مواطن سعودي مُعارض في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقف شقيقاه على خلفية الواقعة.

وتعد السعودية وإيران أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية.