بايدن ينفي علمه مسبقا بمداهمة مكتب التحقيقات لمقرّ ترامب

نفى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، علمه مسبقًا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر مداهمة مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب "قصر Mar-A-Lago" في ولاية فلوريدا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولدى سؤاله من قبل صحافيين عما إذا كان قد تم إخطاره مسبقًا بخطط عملية مداهمة وتفتيش مقر ترامب، قال بايدن: "لم يكن لدي أي إشعار مسبق.. لا شيء.. لم يكن عندي أدنى فكرة".

كما نفى البيت الأبيض سابقًا أن يكون بايدن قد تلقى تنبيهًا، إلا أنه التعليق الأول من نوعه لبايدن بهذا الخصوص.

وكشفت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن العثور على وثائق مصنفة "سرية" في منزله.

وأظهرت المذكرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها، أن ترامب ربما اخترق قانون "مكافحة التجسس" على خلفية الاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

من جهته، اعتبر ترامب مداهمة منزله "انتقاما سياسيا".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن عدة أشخاص مطلعين بأن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية تم ضبطها في منزل ترامب، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي و"إف بي آي".

والتفتيش جزء من تحقيق اتحادي فيما إذا كان ترامب قد احتفظ بالوثائق من دون سند من القانون، عندما ترك منصبه في 2021 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وعقب ذلك، طالب ترامب، من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات