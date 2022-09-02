توقيف 84 معارضا في تشاد لدعوتهم المواطنين لمقاطعة المصالحة الوطنية

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت الشرطة التشادية أنّها أوقفت في نجامينا 84 شابا ينشطون في حزب معارض بسبب دعوتهم المواطنين إلى المشاركة في تجمّع مناهض للحوار الوطني الذي دعا إليه المجلس العسكري الحاكم لتحقيق المصالحة في البلاد.

وقالت الشرطة في منشور على "فيسبوك" إنّ شبّان حزب "التغييريين" كانوا ضمن "قافلة" راحت تجوب شوارع العاصمة لإقناع الناس بالمشاركة في التجمّع المقرّر عقده، غدا السبت.

وأضافت أنّ "هؤلاء الشبّان أوقفوا بدون قسوة"، مشيرة إلى أنّهم "محتجزون لدى الشرطة للتحقيق معهم" بشأن "تظاهرة غير مصرّح بها" و"الإخلال بالنظام العام".

وحزب "التغييريين" بقيادة الشاب سوكسيه ماسرا هو جزء من تحالف يضمّ غالبية حركات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي تقاطع الحوار الوطني السيادي الشامل الذي افتتحه في 20 آب/ أغسطس الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو.

ويهدف هذا الحوار للتوصّل إلى اتفاق على إجراء "انتخابات حرة وديموقراطية" ونقل السلطة إلى المدنيين.