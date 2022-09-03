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العراق: الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 22:41

العراق: الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية
الكاظمي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" يوم الإثنين القادم.

وأورد موقع "عراق أونلاين نيوز"، أن الكاظمي "دعا رؤساء الكتل إلى جلسة حوار ثانية الإثنين المقبل"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 16 آب/أغسطس الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي" الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 آب/أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 تموز/يوليو الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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#مصطفى الكاظمي
#العراق
#أزمة العراق السياسية
#التيار الصدري
#الإطار التنسيقي

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