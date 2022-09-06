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عون: "توتال" الفرنسية يمكنها المساعدة بحل ترسيم الحدود مع إسرائيل

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 14:56

عون: "توتال" الفرنسية يمكنها المساعدة بحل ترسيم الحدود مع إسرائيل
عون ورئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي (Getty Images)
عرب ٤٨ / ورويترز
تحرير: بلال ضاهر

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال" يمكن أن تكون طرفا ثالثا يساعد لبنان في حل مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء في حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.

ومن المقرر أن يجري عون "اتصالات للمساعدة في هذا الشأن"، على أن تزداد هذه الاتصالات خلال الشهر الجاري وفقا للتغريدة.

ويجري لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، مما سيساهم في تحديد انتماء موارد النفط والغاز في البحر المتوسط لكل دولة ويمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الاستكشاف.

ومن المنتظر أن يصل الدبلوماسي الأميركي الذي يتوسط في المفاوضات، آموس هوكستين، إلى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي لمتابعة النقاش مع الجانب اللبناني.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، بعد اجتماعه مع عون إن زيارة هوكستين "لا تعني أنها تحمل الحل النهائي ولكنها خطوة إيجابية إضافية نحو الحل".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية، أول من أمس، أن عون تلقى اتصالا من بو صعب، أعلمه فيه أنه تواصل مع هوكستين، "في إطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون".

ووفق الوكالة اللبنانية، فقد "أوضح بو صعب للرئيس عون أن ’معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكستين مبنية على تكهنات وليست دقيقة’، كما أكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل، هي أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الأميركي".

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#لبنان
#ميشال عون
#إسرائيل
#ترسيم حدود بحرية

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