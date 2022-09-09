  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

عشرات اللبنانيين يقتحمون مقر وزارة العدل في بيروت

تاريخ النشر: 09/09/2022 - 15:36

عشرات اللبنانيين يقتحمون مقر وزارة العدل في بيروت
مناوشات بين مُقتحمين وعناصر أمن (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحم عشرات المتظاهرين، اليوم الجمعة، مقر وزارة العدل اللبنانية في العاصمة، للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه "تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي من الطبقة الأرضية لمبنى الوزارة".

وأضافت أن المقتحمين "حاولوا الوصول إلى الطابق الخامس حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجودا في مكتبه".

(Getty Images)

وطالب المقتحمون باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعيدا عن "المناكفات السياسية".

يذكر أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بالانفجار كانت قد أوقفت نحو 17 شخصا بينهم عمال في المرفأ، وإداريون ومسؤولون وضباط أمنيون، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم، منذ نحو عامين.

(Getty Images)

وأودى الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، بحياة أكثر من 200 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، وأضر بنحو 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.

بودكاست عرب 48

#وزارة العدل
#لبنان
#بيروت
#انفجار مرفأ بيروت
#اقتحام مقر وزارة العدل

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: الاحترار في الشرق الأوسط أسرع بمرّتين من المعدل العالميّ
دراسة: الاحترار في الشرق الأوسط أسرع بمرّتين من المعدل العالميّ

2022-09-09

الاتحاد الأوروبيّ يعلّق اتفاقيّة تسهيل التأشيرات مع روسيا 
الاتحاد الأوروبيّ يعلّق اتفاقيّة تسهيل التأشيرات مع روسيا 

2022-09-09

بريطانيا: تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيًّا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة
بريطانيا: تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيًّا ينتهي بعد أسبوع من جنازة الملكة

2022-09-09

الأكثر قراءة

بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث الثانية

بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث الثانية

2022-09-08
استشهاد شاب قرب رام الله: 4 شهداء منذ بداية الأسبوع

استشهاد شاب قرب رام الله: 4 شهداء منذ بداية الأسبوع

2022-09-08

"إنرجيان" تؤجل استخراج غاز "كاريش" وإسرائيل تنفي علاقة ذلك بالمفاوضات مع لبنان

2022-09-08
اعتقال فلسطيني من نابلس اعتزم تنفيذ عملية في تل أبيب

اعتقال فلسطيني من نابلس اعتزم تنفيذ عملية في تل أبيب

2022-09-08
تصاعُد التوتّر بين روسيا والاتحاد الأوروبيّ بشأن الغاز

تصاعُد التوتّر بين روسيا والاتحاد الأوروبيّ بشأن الغاز

2022-09-08