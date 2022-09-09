عشرات اللبنانيين يقتحمون مقر وزارة العدل في بيروت

اقتحم عشرات المتظاهرين، اليوم الجمعة، مقر وزارة العدل اللبنانية في العاصمة، للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه "تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب لإخراج الأهالي من الطبقة الأرضية لمبنى الوزارة".

وأضافت أن المقتحمين "حاولوا الوصول إلى الطابق الخامس حيث يقع مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي لم يكن موجودا في مكتبه".

(Getty Images)

وطالب المقتحمون باستكمال التحقيقات المتوقفة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعيدا عن "المناكفات السياسية".

يذكر أن السلطات اللبنانية وفي سياق تحقيقاتها بالانفجار كانت قد أوقفت نحو 17 شخصا بينهم عمال في المرفأ، وإداريون ومسؤولون وضباط أمنيون، دون أن يتم توجيه اتهامات ضدهم، منذ نحو عامين.

(Getty Images)

وأودى الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، بحياة أكثر من 200 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، وأضر بنحو 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.