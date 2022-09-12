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السيسي في زيارة إلى قطر الثلاثاء

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 23:09

السيسي في زيارة إلى قطر الثلاثاء
السيسي وأمير قطر في اللقاء السابق (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

يزور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء لمدة يومين، وهي الزيارة الأولى له في خطوة تهدف إلى تكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت 3 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين".

وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

وقالت "قنا" إنّ الزيارة "تؤسس لمرحلة جديدة ومحطّة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة".

وتابعت "تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين"، معتبرة أن زيارة السيسي "تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية" في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي نهاية آذار/مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

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#عبد الفتاح السيسي
#قطر
#مصر
#تميم بن حمد آل ثاني
#المصالحة المصرية القطرية

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