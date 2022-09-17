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السودان: تجدد المظاهرات المطالبة بحكم مدني

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 17:48

السودان: تجدد المظاهرات المطالبة بحكم مدني
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

تجددت المظاهرات في عدة مدن سودانية والعاصمة الخرطوم اليوم، السبت، للمطالبة بحكم مدني في البلاد، وذلك بمشاركة آلاف المتظاهرين.

وشملت المظاهرات مدن أم درمان وبحري، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة".

وأغلق المتظاهرون، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، وسط انتشار أمني مكثف.

ولأول مرة منذ اندلاع المظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تغلق السلطات الأمنية الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، وبحري وأم درمان، وفق مراسل "الأناضول".

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة" و"الشعب أقوى والردة مستحيلة" و"حرية، سلام، وعدالة" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر، لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل ذلك، بدأت بالسودان، في 21 آب/أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

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#السودان
#الخرطوم
#مظاهرات السودان

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