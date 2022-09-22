السعودية: تعيين سيدة على رأس هيئة حقوق الإنسان لأول مرة

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، بإعفاء رئيس هيئة حقوق الإنسان، وتعيين سيدة بمنصبه لأول مرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن الملك سلمان أصدر أمرا بإعفاء عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، رئيسةً للهيئة بمرتبة وزير.

وأضافت الوكالة، أن الملك سلمان أمر أيضا بتعيين العواد مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة هيئة رسمية، أنشأت عام 2005، تعمل على حماية الحقوق بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، ويتكون مجلسها من رئيس ونائب و26 عضوا على الأقل.

وشهد مجلس العواد الذي تم إعفاؤه، مشاركة 12 سيدة ليس من بينهن التويجري، وفق إحصاء للأناضول.

وقبل الأمر الملكي كانت التويجري تشغل أمين عام "مجلس شؤون الأسرة" منذ حزيران/ يونيو 2017 ، وبهذا القرار تعد أول سيدة تتولى منصب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة.

وتؤكد السعودية في بياناتها الرسمية، مرارا أنها تحترم حقوق الإنسان واستقبلت وفودا لاسيما أوروبية لبحث هذا الملف، وتنفي وجود أي "انتهاكات" أو "تجاوزات" به، مشددة على التزامها بتطبيق القانون على أي مخالف.