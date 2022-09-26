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لبنان يتوقع عرضا خطيا لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام

تاريخ النشر: 26/09/2022 - 10:58

لبنان يتوقع عرضا خطيا لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام
الوسيط الأميركي مع الرئيس عون في لبنان (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، أن الوسيط الأميركي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكستين، يتوقع أن يقدم للجانب اللبناني عرضا خطيا لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في نهاية الأسبوع الحالي.

وأطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من إلياس بو صعب، اليوم الإثنين، على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك وآخر التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتين، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأكد بو صعب أن العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين متوقع وصوله إلى قصر بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تصريح مقتضب إننا "نتوقع تلقي عرض خطي من الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في نهاية الأسبوع الحالي".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد صرح خلال مقابلة مع مجلة "مونيتور" قبل يومين، بأن الوساطة الأميركية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم، مضيفا أنه ما تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وأن الحل النهائي لم ينجز بعد.

وفي الجانب الإسرائيلي، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أمس الأحد اجتماعا أمنيا بشأن إنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، وفي ظل تهديدات حزب الله باستهدافه.

وشارك في الاجتماع وزير الأمن بيني غانتس، ومسؤولون أمنيين وخبراء في الطاقة.

وناقش المسؤولون الوضع التشغيلي لمنصة كاريش، والتحضير لمنع هجمات حزب الله المحتملة مع بدء الإنتاج المتوقع للغاز.

وكان لبيد قد أعلن في بيان أصدره مكتبه الأسبوع الماضي أن بلاده سوف تستخرج الغاز من حقل كاريش، سواء عبر اتفاق مع لبنان أو من دونه.

وكان حزب الله اللبناني قد هدد بـ"قطع" أيدي إسرائيل إذا استغلت حقل كاريش البحري ما لم يحصل لبنان على حقوقه.

ومطلع أيلول/سبتمبر الحالي، قدمت الولايات المتحدة الأميركية عرضا جديدا إلى إسرائيل ولبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، فيما يتعلق بالمسار المحدد الذي ستمر على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط.

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