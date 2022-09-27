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الأردن: تأييد حُكم بحبس 5 موظفين 3 سنوات في قضية مشفى السلط

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 18:52

الأردن: تأييد حُكم بحبس 5 موظفين 3 سنوات في قضية مشفى السلط
عناصر أمن أردني أمام أحد المشافي التي استقبلت ضحايا الحادث (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أيدت محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، حكما بحبس 5 موظفين حكوميين 3 سنوات مع غرامة مالية في قضية انقطاع الأكسجين عن مشفى مدينة السلط الحكومي في آذار/ مارس 2021، ما أدى إلى وفاة 9 مرضى.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن محكمة استئناف عمّان، قررت رد الاستئناف المقدم من المدانين، وهم 5 موظفين حكوميين، وتأييد الحكم بحبس كل منهم 3 سنوات مع الغرامة المالية، لإدانتهم بالتسبب بوفاة 9 أشخاص في قضية نفاد الأكسجين.

وأوضحت أنه بهذا أصبح قرار إدانة المستأنفين قطعيا، فيما أيدت المحكمة القرار القاضي ببراءة 8 أشخاص في القضية.

ومن أبرز الموظفين المحكوم عليهم مدير المشفى السابق ومساعده.

وأدى حادث السلط إلى إقالة وزير الصحة آنذاك، نذير عبيدات، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمّل حكومته المسؤولية كاملة.

كما أثار الحادث احتجاجات شعبية واسعة في مختلف محافظات الأردن، طالبت بتغيير النهج في إدارة شؤن المملكة، وبرحيل الحكومة.

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#مشفى السلط
#انقطاع الأوكسجين
#محكمة استئناف عمّان
#رد الاستئناف
#مستشفى السلط

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