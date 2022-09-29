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المغرب: وفاة 19 شخصا بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة 

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 10:26

المغرب: وفاة 19 شخصا بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة 
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي 19 شخصا في شمال المغرب مصارعهم تسمّما، بعدما تناولوا مشروبات كحولية فاسدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء.

وقالت مواقع إخبارية عديدة إنّ مدينة القصر الكبير شهدت، الثلاثاء، وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم "خمورا فاسدة".

ونقل موقع "اليوم 24" عن المندوب المحلّي لوزارة الصحة، أميران شوقي قوله، إنّ "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصا" الأربعاء.

وأضاف أنّ "حالات أخرى كانت حرجة لكنّها غادرت الإنعاش"، مشيرا إلى أنّ أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاما.

وأوضح المسؤول أنّ جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي "قصد تدقيق أسباب الوفاة".

من جهته، أفاد موقع "هسبريس" الإخباري أنّ تشريح الجثامين تقرّر بأمر من النيابة العامة، "عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرّة بالصحة العامة تسبّبت في وفاتهم".

وأضاف الموقع الإخباري أنّ الشرطة أوقفت، الثلاثاء، بمدينة القصر الكبير، شخصا يبلغ من العمر 48 عاما، ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".

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