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لبنان يتسلّم مقترح الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تاريخ النشر: 01/10/2022 - 14:29

لبنان يتسلّم مقترح الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الرئيس اللبناني يتسلم المقترح الأميركي (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، رسالة خطية من الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال استقبال عون السفيرة الأميركية بلبنان، دوروثي شيا، في العاصمة بيروت، التي سلمته رسالة هوكستين، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

ودعا عون رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لمحادثة استشارية. ويلقي أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، خطابا بعد عصر اليوم.

ولم يذكر البيان، تفاصيل أكثر عن محتوى الرسالة، إلا أن رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، سبق وأعلن في 22 أيلول/ سبتمبر المنصرم، تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي، للقناة 12 الإسرائيلية، إن "الاتفاقية تخدم مصالح مواطني الدولتين ويساهم في تعزيز استقرار المنطقة، وإن إسرائيل تثمن جهود الوسيط الأميركي لبلورة الاتفاق".

وأضاف أن "استخراج الغاز من منصة كاريش ليست مرتبطة بالمفاوضات، وستبدأ المنصة باستخراج الغاز دون تأخير عندما يكون ذلك ممكنا".

وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال الأسبوع المقبل، وذلك على ضوء التقارير حول وصول محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إلى "مراحلها الأخيرة"، والمقترح الأميركي الذي تسلّمه عون.

ويتفاوض الطرفان اللبناني والإسرائيلي عبر وسيط أميركي منذ تشرين الأول/ أكتوبر، على ترسيم حدود منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

بودكاست عرب 48

#مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
#الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية

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