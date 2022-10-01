نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية

ذكر أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن لبنان أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك في خطاب تلفزيوني ألقاه مساء اليوم، السبت.

ولفت نصر الله إلى أن "تسلم لبنان بشكل رسمي المقترح لمعالجة الملف هو خطوة مهمة جدا"، مضيفا أنها "تأتي بعد أشهر من النضال السياسي والميداني والإعلامي".

وأضاف "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون في الدولة حول هذا الملف، ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".

واعتبر أنه "إذا جرى التوصل لنتيجة جيدة فذلك سيفتح آفاقا كبيرة (اقتصاديا) وواعدة للشعب اللبناني".

وأردف نصر الله "نحن لدينا كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظل معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الأوروبية".

وجاءت تصريحات نصر الله بعدما تسلم كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، مقترحا أميركيا حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ولم تذكر بيانات المسؤولين اللبنانيين تفاصيل عن محتوى المقترح، إلا أن ميقاتي سبق وأعلن في 22 أيلول/سبتمبر المنصرم، تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة الأميركية في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي سياق آخر، قال نصر الله إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية يوم الخميس، أكدت أنه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان".

وأضاف أن "الجلسة أكدت ضرورة التشاور بين القوى السياسية في المرحلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق على خيار (رئيس) يحظى بأكثرية في المجلس النيابي".

ومما يذكر أن مجلس النواب أخفق، الخميس، في انتخاب خليفة للرئيس اللبناني، ميشال عون، بعدما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء من بين 122 حضروا الجلسة من أصل 128 نائبا.