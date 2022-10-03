عون حول ترسيم الحدود البحرية: لا شراكة أبدا مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي".

وبحث عون، اليوم، في المسودة النهائية التي قدمتها الولايات المتحدة حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل مع كل من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي. وقال إنه "سيتم تحديد الموقف اللبناني من مضمون العرض الأميركي بالتشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة. وآمل في أن يشكل بدء التنقيب في الحقول الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، اليوم، إن لبنان يريد إجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الجانبين، وقال إنه "في آخر صيغة وصلتنا، لدينا تعديلات عليها والشياطين تكمن في التفاصيل".

وشدد بو صعب، خلال حديث مع صحافيين في مجلس النواب، أنّ "لبنان لن يدفع أي تعويضات للعدو الإسرائيلي"، مضيفا أنّ "لبنان لم يتخلّ عن أي جزء من حقوقه".

وأشار إلى أنّ "لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحّد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التي استندت على هذين العاملين".

وتابع أن "الجو ايجابي جداً وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أن لبنان نال أكثر من الطرف الآخر باعترافه".

ولفت إلى أنّه "كان هناك خلاف أساسي قبل أسبوعين من شأنه أن يطيح بالإتفاقية، ولكن هذا الخلاف تبدّد خلال الزيارة الأخيرة إلى نيويورك. ولو استمر هذا الخلاف كان لبنان سيرفض هذه الاتفاقية".

وكشف بو صعب عن "أنّنا مررنا بعدد من النقاط الخلافية واتخذنا الوقت الكامل لحلّ هذه الخلافات كل على حدة".