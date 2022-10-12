العراق: استهداف حقل غاز كورمور بإقليم كردستان بعدّة صواريخ

أُطلقت عدة صواريخ، مساء الأربعاء، على حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن مصدر أمني عراقي، لم تسمّه.

وذكر المصدر أن "ثمانية صواريخ أطلقت على حقل كورمور للغاز".

وأضاف أن "عمليات الإنتاج لم تتأثر بالقصف"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي تعرض لها حقل "كورمور" لاستخراج وإنتاج الغاز، لكن بعض المسؤولين في الإقليم يتهمون جماعات مسلحة مقربة من إيران بالمسؤولية عن هجمات سابقة مماثلة تعرضت لها بعض المنشآت النفطية في الإقليم، والقنصلية الأميركية وقاعدة حرير في أربيل.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتين.