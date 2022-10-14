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أكثر من مليون طفل في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 07:12

أكثر من مليون طفل في دولة جنوب السودان يعانون من سوء التغذية
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يعاني نحو 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان من سوء التغذية، وفقا لإعلان منظمة "سايف ذي تشيلدرن" الإغاثية غير الحكومية، الخميس.

وحذّرت المنظمة من أنّ الدولة الفتية تواجه "أسوأ أزمة جوع" سببها خصوصا فيضانات متتالية ونزاعات مسلّحة.

ودولة جنوب السودان التي رأت النور في 2011 عندما انفصلت عن السودان، غارقة في أعمال عنف سياسية - إتنية ولم تعرف الاستقرار يوما، وقد شهدت هذا العام، للسنة الرابعة على التوالي، فيضانات تضرّرت منها حتى الآن تسع من ولايات البلاد العشر.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ 8.9 مليون شخص في هذا البلد، أي 70% من سكّانه، هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت "أنقذوا الطفولة" في بيان إنّ هذا العدد "يشمل 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنّ "الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة مع تضرّر أكثر من 615 ألف شخص من جرّاء سنة رابعة على التوالي من فيضانات غير مسبوقة دمّرت مساكن ومحاصيل وتسبّبت بزيادة حالات الإصابة بالملاريا ولدغات الأفاعي، ولا سيّما بين النساء والأطفال".

ولفتت المنظمة إلى أنّ عملة جنوب السودان فقدت 40% من قيمتها هذا العام، ممّا أدّى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة والتي ارتفعت أساسا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجنوب السودان دولة حبيسة تقع في شرق أفريقيا.

ونقل البيان عن مدير المنظمة في جوبا، جيب رابيلتوسابورن، قوله إنّ "جنوب السودان هو إحدى الدول الخمس الأكثر هشاشة في العالم أمام التغيّر المناخي".

بودكاست عرب 48

#جنوب السودان
#إغاثة
#سايف ذي تشيلدرن
#أطفال
#سوء التغذية
#أزمة جوع

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