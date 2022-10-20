لبنان: البرلمان يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وافتتح رئيس المجلس نبيه بري جلسة برلمانية إثر حضور 119 نائبا من أصل 128.

وخلال التصويت، توزعت أصوات النواب بين المرشح النائب ميشال معوض 42 صوتا، مقابل صوت واحد لميلاد بوملهب، و55 ورقة بيضاء (نواب أبطلوا أصواتهم)، و17 ورقة كُتب عليها "لبنان الجديد"، و4 أوراق ملغاة.

وبحسب المادة 49 من الدستور يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبا.

ودعا بري إلى جلسة جديدة لمحاولة انتخاب رئيس للجمهورية الإثنين 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي 13 من الشهر الجاري، أرجأ بري الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للبلاد إلى اليوم الخميس لعدم اكتمال النصاب.

وسبق وأن أخفق البرلمان، يوم 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسة حضرها 122 نائبا.

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أميركية.

ومطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت مهلة دستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب النواب وتنتهي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.