الأردن يرفض طلبا هولنديًّا بترخيص إذاعة لأجنبيّ: "تدخُّل بالشؤون الداخليّة"

أعلن الأردن، أمس الخميس، رفضه طلب السفير الهولندي لديه، هاري فيرفاي من وزير الإعلام، فيصل الشبول، ترخيص إذاعة لشخص أجنبي، معتبرا التصرف "تدخلا في شؤون البلاد الداخلية".

وقالت وزارة الخارجية إنها "تؤكد رفضها التصريح الذي أصدره السفير الهولندي (هاري فيرفاي) في عمّان بعد استقبال وزير الدولة لشؤون الإعلام (الشبول) له في لقاء مجاملة".

وأشارت الوزارة في بيا إلى أن "مدير الدائرة الأوروبية (بالوزارة)، أبلغ السفير الهولندي، استغراب الوزارة تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي".

وأضافت: "يتم التعامل معها (تصديق الإذاعات) وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، ومن غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة".

وأكدت الوزارة أن "الأردن منفتح دائما على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية"، مُشددة بالقول: "لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية".

وختمت الوزارة بيانها أن "الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر" مؤكدةً "الحرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات".

وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات، مساء أمس الخميس، استدعاء السفير الهولندي لديها للاحتجاج على تدخل سفير بلاده بعمّان في الشؤون الداخلية للأردن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها " استدعت سفير هولندا لديها (لم تذكر اسمه) وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الشؤون الداخلية للأردن" وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأكدت الوزارة "تضامن الإمارات العربية المتحدة مع الأردن واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 أكتوبر(تشرين الأول) 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية".

والأربعاء، نقل موقع "مدار الساعة" (محلي مستقل) بالأردن، عن مصدر وصفه بـ"المطّلع" أن الدبلوماسي الهولندي، طلب في لقاء "تعارفي" من الوزير الشبول، دعم ترخيص إحدى الإذاعات المجتمعية، والمختصة بأخبار ونشاطات اللاجئين في المملكة.

ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ، مدرجين في سجلات المفوضية، من نحو 52 جنسية، غالبيتهم سوريون.

وتؤكد الحكومة وجود 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

كما يوجد في الأردن 66 ألف لاجئ عراقي، و14 ألف يمني، و6 آلاف سوداني، إضافة إلى بضعة آلاف من جنسيات أخرى، بينها الصومالية.