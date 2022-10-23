السودان: إضرام النار بمقرّ الحكومة في النيل الأزرق خلال احتجاجات

شهدت مدينة الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، اليوم الأحد، أعمال عنف أدت لحرق مقر الحكومة، احتجاجا على الصراع القبلي الذي أوقع قتلى.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن شهود عيان قولهم إنّ المئات من المواطنين الغاضبين، أشعلوا النيران في مقر الحكومة، احتجاجا على الصراع القبلي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ووفق الشهود، فإن المحتجين طالبوا بإقالة حاكم الولاية، أحمد العمدة، لعجزه عن احتواء العنف القبلي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول أعمال العنف.

والجمعة الماضي، أعلنت السلطات، حالة الطوارئ 30 يوما بولاية النيل الأزرق، على خلفية قتلى وجرحى جراء الصراع القبلي بالمنطقة.

والخميس، قالت "لجان مقاومة (ناشطون)"، مدينة الروصيرص بالولاية في بيان: "تجدد القتال بالنيل الأزرق مرة أخرى وعاد أكثر ضراوة وشناعة بمحلية ود الماحي جنوب الروصيرص، وهناك أكثر من 200 قتيل وعدد كبير من المصابين".

وأدت اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرقي مدينة الروصيرص إلى مقتل عشرات الأشخاص، ما دعا السلطات السودانية، الإثنين، إلى فرض حظر للتجوال ليلا بالمنطقة.

وفي الثاني من أيلول/ سبتمبر الماضي، قُتل 18 شخصا وأصيب 23 آخرون ونزح الآلاف جراء الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، بحسب السلطات.

كما شهدت الولاية، في 15 تموز/ يوليو الماضي، اشتباكات قبلية خلفت 109 قتلى وعشرات المصابين، وبعد 10 أيام أفادت الأمم المتحدة بنزوح أكثر من 31 ألفا.