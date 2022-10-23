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مصرف لبنان يعلق شراء الدولار عبر منصة صيرفة

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 20:50

مصرف لبنان يعلق شراء الدولار عبر منصة صيرفة
(Getty Images)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الأحد، تعليق شراء الدولار الأميركي عبر منصة "صيرفة"، اعتبارا من 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك "حتى إشعار آخر".

وذكر المصرف، في بيان، أن بيع الدولار سيتم من خلال منصته فقط (صيرفة)، أي البيع دون الشراء، في محاولة للصعود بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

وفي أيار/ مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.

ووجدت المنصة، لتوفير الدولار بسعر مرن يتم تحديده كل يوم، لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء.

وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء)، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 40 ألف ليرة لكل دولار واحد.

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#منصة "صيرفة"
#الدولار الأميركي
#سعر صرف الليرة اللبنانية

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