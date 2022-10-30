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الأردن: مرسومان ملكيّان بحلّ مجلس الأعيان وإعادة تشكيله

تاريخ النشر: 30/10/2022 - 17:33

الأردن: مرسومان ملكيّان بحلّ مجلس الأعيان وإعادة تشكيله
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدر ملك الأردن، عبد الله الثاني، الأحد، مرسومين يقضيان بحل مجلس الأعيان، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي الأردني، والذي جاء فيه: "صدرت الإرادة الملكية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارًا من تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022".

وأضاف: "كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارًا من تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022"، موضحًا أسماء الأعضاء وعددهم 65.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر الملك عبد الله مرسومًا بتعيين فيصل الفايز، رئيسًا لمجلس الأعيان، لولاية ثانية.

ومدة رئاسة مجلس الأعيان عامان، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات، لكن يحق للملك دستوريًا حل المجلس وتعيين أعضاء جدد؛ علما بأنه جرى تشكيل المجلس المنحل في 27 أيلول/ سبتمبر 2020.

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائبًا)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.

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#حل مجلس الأعيان
#الأردن
#فيصل الفايز
#عبد الله الثاني
#ملك الأردن

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