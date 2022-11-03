الجيش اللبناني: لسنا معنيين بتجاذبات الفراغ الرئاسي

أعلن الجيش اللبناني، مساء الخميس، أنه ليس معنيا بالتجاذبات السياسية بعد دخول البلاد مرحلة الفراغ الرئاسي، مؤكدا عدم انحيازه لأي طرف.

جاء ذلك في كلمة لقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في منطقة اليرزة شرقي بيروت، وفق بيان لقيادة الجيش.

وقال العماد عون إن "دخول البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء، قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن".

وأضاف أن "الجيش غير معني بتاتا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي".

وتابع أنه "لن نسمح باستغلال الوضع وتحوُّل وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة".

وأشار قائد الجيش إلى أن "الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا، لم نقبل سابقًا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم".

وأشار قائد الجيش إلى أن مساعدات الدول الصديقة والشقيقة عامل دعمٍ للجيش وسند قوي له في هذه المرحلة، وآخرها الهبة القطرية المشكورة من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تأمين مساعدات أخرى وأنّها بلغت مراحل متقدمة.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/KiqZhQstES — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 3, 2022

ومنتصف ليل الإثنين الماضي، انتهت ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، التي دامت 6 سنوات، مخلفا فراغا رئاسيا وسط فشل البرلمان في انتخاب خلف له، بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية.

ويبرز بين الحين والآخر اسم قائد الجيش لتولي رئاسة البلاد، ويُدرَج في خانة المقرّبين من الولايات المتحدة، مع العلم أن قادة الجيش يُعدّون من المرشحين الدائمين لرئاسة الجمهورية، وآخرهم في الحقبة الحديثة إميل لحود (1998 - 2007)، وميشال سليمان (2008 - 2014)، وميشال عون (2016 -2022).

وفي سياق منفصل، قال العماد عون إن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية (مع إسرائيل) سوف ينعكس إيجابًا على لبنان على الصعيدين الأمني والاقتصادي، ويتيح استثمار جزء أساسي من ثرواته الطبيعية"، مرحبًا بإجماع السلطة السياسية على إنجاز هذا الملف.

وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بعد مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية، حول خلاف على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا.