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قتلى وجرحى بهجوم صاروخي إيراني قرب أربيل

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 10:10

قتلى وجرحى بهجوم صاروخي إيراني قرب أربيل
القصف استهدف مقر جماعة "كادحي كردستان" المعارضة (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل شخص على الأقل وجرح 10، اليوم الإثنين، في هجوم صاروخي إيراني قرب أربيل، بحسب ما أفاد مسؤول في إقليم كردستان العراق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الحرس الثوري قصف بالصواريخ والمسيرات مقرات تابعة لأحزاب كردية بإقليم كردستان العراق.

وذكرت أن طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقر جماعة "كادحي كردستان" الكردية الإيرانية المعارضة في السليمانية.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق، لفرانس برس "قتل شخص وأصيب 10 بجروح جراء قصف إيراني بخمس صواريخ أستهدف مقرا للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، يقع في محافظة أربيل.

وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة 10 بجروح جراء القصف.

وقال مسؤول أمني كردي في أربيل، لـ"العربي الجديد"، إن ثلاثة صواريخ استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، ومبنى آخر قريب منه في بلدة كويسنجق شمال أربيل، بالتزامن مع استهداف طائرات مسيرة مقرات لجماعة "كوملة"، الإيرانية في مخيم عربت شرق محافظة السليمانية.

وأكد المسؤول أن القصف أسفر عن قتيل حتى الآن ونحو 10 جرحى، بينهم مدنيون عراقيون من سكان الإقليم، وهي حصيلة أولية، كما يتوقع أن يستمر القصف نظرا لتجارب سابقة، موضحا أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن القصف إيراني، ونفذ من مناطق حدودية مع الإقليم.

وأعلن وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي في تصريح ورد لوكالة "شفق نيوز"، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين نقلو إلى المستشفى، موضحا أنه جرى التواصل مع المستشفيات للعمل في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.

يأتي ذلك، بعد نحو شهر من قصف إيراني واسع طاول تجمعات ومقرات لقوى سياسية كردية إيرانية معارضة شمالي العراق، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

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#إيران
#قصف صاروخي
#أربيل
#إقليم كردستان
#السليمانية
#طائرات مسيرة

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