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مصرع ستة أشخاص بانفجار بناء سكني في العراق

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 08:06

مصرع ستة أشخاص بانفجار بناء سكني في العراق
انفجار في بناء سكني في السليمانية (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي ستة أشخاص مصارعهم وأصيب 16 آخرون، الخميس، جراء انفجار في بناء سكني بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "حادث الانفجار الذي وقع في مجمع كويزا 3 السكني في مدينة السليمانية بسبب انفجار منظومة الغاز LPG وتسبب بهدم 3 منازل ووفاة 6 أشخاص وإصابة 16 شخصا".

وأضافت أن "المنزل الذي تعرض للحادث تواجد فيه أكثر من 20 شخصا وتم إخلاء 8 أشخاص للمستشفى ويتواجد حاليا تحت الأنقاض ما بين 10 إلى 12 شخصا بينهم أطفال".

ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني في السليمانية، أن "10 فرق تعمل على إنقاذ العالقين تحت ركام الانفجار".

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#العراق
#السليمانية
#انفجارات
#قتلى
#منظومة الغاز

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