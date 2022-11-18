مصرع ستة أشخاص بانفجار بناء سكني في العراق

لقي ستة أشخاص مصارعهم وأصيب 16 آخرون، الخميس، جراء انفجار في بناء سكني بمدينة السليمانية شمالي العراق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "حادث الانفجار الذي وقع في مجمع كويزا 3 السكني في مدينة السليمانية بسبب انفجار منظومة الغاز LPG وتسبب بهدم 3 منازل ووفاة 6 أشخاص وإصابة 16 شخصا".

وأضافت أن "المنزل الذي تعرض للحادث تواجد فيه أكثر من 20 شخصا وتم إخلاء 8 أشخاص للمستشفى ويتواجد حاليا تحت الأنقاض ما بين 10 إلى 12 شخصا بينهم أطفال".

ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني في السليمانية، أن "10 فرق تعمل على إنقاذ العالقين تحت ركام الانفجار".