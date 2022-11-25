العراق: السوداني يلتقي وفدا من الكونغرس الأميركي

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، مع وفد من الكونغرس الأميركي العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لوفد الكونغرس برئاسة السيناتور مارك تاكانو، بحضور السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانسكي.

وهذا أول وفد من الكونغرس يزور البلاد منذ تشكيل السوداني حكومته ونيلها ثقة مجلس النواب (البرلمان) في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وذكر مكتب السوداني الإعلامي، في بيان نشرته الوكالة، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة".

كما استعرض اللقاء "سير مجريات الحرب على الإرهاب، وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش الإرهابية"، بحسب البيان.

وبحث المجتمعون كذلك "سبل تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّ المياه" وفق المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن السيناتور تاكانو (رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس)، هنأ السوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل حكومته الثقة.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده "أهمية العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة".

ولفت إلى أن هذا "أول وفد يمثل الكونغرس الأميركي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

وشكل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية المقربة من إيران، والتي تمكنت بعد مناورات عدة من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى اليأس من تشكيل "حكومة غالبية وطنية" ليقرر الانسحاب من مجلس النواب في تموز/يوليو الماضي.