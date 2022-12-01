  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 09:37

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اتفاقا مع شركة "نافانتيا" الإسبانية المملوكة للدولة، لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صباح اليوم، الخميس.

وقالت الوكالة إن الاتفاق "يهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية لها، بجانب دعم أهداف وزارة الدفاع الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية".

وبحسب الوكالة، تتضمن الاتفاقية "قيام الشركة الإسبانية بتوطين 100% من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن".

وتركز مذكرة التفاهم على "دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة، إضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب".

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد البياري، قوله إن هذه المذكرة "تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق".

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "نافانيتا"، ريكاردو جارسيا باقيورو، "التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين والمساهمة في توطين القدرات التقنية في السعودية".

بودكاست عرب 48

#وزارة الدفاع السعودية
#سفن قتالية

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: 6 ملايين أفغانيّ على حافّة المجاعة
الأمم المتحدة: 6 ملايين أفغانيّ على حافّة المجاعة

2022-11-30

"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

2022-11-30

تقرير: تركيا تُحذّر سفارات غربية من تهديدات أمنية محتملة
تقرير: تركيا تُحذّر سفارات غربية من تهديدات أمنية محتملة

2022-11-30

الأكثر قراءة

قتيل في رهط: العائلة تفند ادعاء الشرطة

قتيل في رهط: العائلة تفند ادعاء الشرطة

2022-11-30
مونديال قطر: خسارة السعودية أمام المكسيك وكلتيهما تودعان البطولة

مونديال قطر: خسارة السعودية أمام المكسيك وكلتيهما تودعان البطولة

2022-11-30
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-30
مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل وتتجنب ملاقاة فرنسا بثمن النهائي

مونديال قطر: الأرجنتين تتأهل وتتجنب ملاقاة فرنسا بثمن النهائي

2022-11-30
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الأحد

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى الأحد

2022-11-30