السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لبناء سفن قتالية

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اتفاقا مع شركة "نافانتيا" الإسبانية المملوكة للدولة، لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صباح اليوم، الخميس.

وقالت الوكالة إن الاتفاق "يهدف إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية لها، بجانب دعم أهداف وزارة الدفاع الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية".

وبحسب الوكالة، تتضمن الاتفاقية "قيام الشركة الإسبانية بتوطين 100% من بناء السفن البحرية، وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن".

وتركز مذكرة التفاهم على "دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة، إضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب".

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد البياري، قوله إن هذه المذكرة "تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق".

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "نافانيتا"، ريكاردو جارسيا باقيورو، "التزام الشركة بنقل التقنية إلى المهندسين السعوديين والمساهمة في توطين القدرات التقنية في السعودية".