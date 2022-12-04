المغرب: مسيرة احتجاجيّة ضدّ ارتفاع الأسعار والقمع

تظاهر مئات المواطنين في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، و"القمع السياسي".

ونظمت الجبهة الاجتماعية بالمغرب، مسيرة احتجاجية انطلقت من باب الحد التاريخي وسط العاصمة، تجاه مبنى البرلمان.

وشارك في المسيرة نشطاء وأعضاء نقابات ومنظمات غير حكومية، مطالبين السلطات برفع أجور العمال والعمل على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

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وفي المسيرة، ردد المحتجون شعارات تنتقد ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، مثل "بلادنا فلاحية، والخضرا غالية عليا (الخضروات مرتفعة الثمن)".

كما رفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "جميعا ضد الغلاء والقمع"، و"أجور هزيلة وأسعار حارقة".

وحول دوافع المسيرة، قال عضو "الجبهة الاجتماعية المغربية"، عبد اللطيف قيلش، إنها تأتي تنديدا بما وصفه "الأوضاع الاجتماعية المتدهورة" و"تضرر القدرة الشرائية".

وأوضح قيلش أن "العديد من شرائح المجتمع تضررت جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية".

(Getty Images)

ولم يصدر عن السلطات المغربية تعليق على مطالب المسيرة الاحتجاجية، غير أنها تؤكد اعتمادها حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم.

وفي إطار معالجتها لارتفاع أسعار المحروقات، أكدت الحكومة المغربية، في شرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها قدمت دعما لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن العديد من الإجراءات منها رفع ميزانية نظام دعم المواد الغذائية.