  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

المغرب: مسيرة احتجاجيّة ضدّ ارتفاع الأسعار والقمع

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 17:27

المغرب: مسيرة احتجاجيّة ضدّ ارتفاع الأسعار والقمع
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تظاهر مئات المواطنين في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، و"القمع السياسي".

ونظمت الجبهة الاجتماعية بالمغرب، مسيرة احتجاجية انطلقت من باب الحد التاريخي وسط العاصمة، تجاه مبنى البرلمان.

وشارك في المسيرة نشطاء وأعضاء نقابات ومنظمات غير حكومية، مطالبين السلطات برفع أجور العمال والعمل على الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

(Getty Images)

وفي المسيرة، ردد المحتجون شعارات تنتقد ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، مثل "بلادنا فلاحية، والخضرا غالية عليا (الخضروات مرتفعة الثمن)".

كما رفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "جميعا ضد الغلاء والقمع"، و"أجور هزيلة وأسعار حارقة".

وحول دوافع المسيرة، قال عضو "الجبهة الاجتماعية المغربية"، عبد اللطيف قيلش، إنها تأتي تنديدا بما وصفه "الأوضاع الاجتماعية المتدهورة" و"تضرر القدرة الشرائية".

وأوضح قيلش أن "العديد من شرائح المجتمع تضررت جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية".

(Getty Images)

ولم يصدر عن السلطات المغربية تعليق على مطالب المسيرة الاحتجاجية، غير أنها تؤكد اعتمادها حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم.

وفي إطار معالجتها لارتفاع أسعار المحروقات، أكدت الحكومة المغربية، في شرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها قدمت دعما لقطاع النقل جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن العديد من الإجراءات منها رفع ميزانية نظام دعم المواد الغذائية.

بودكاست عرب 48

#المغرب
#ارتفاع الأسعار
#الرباط
#مسيرة احتجاجية

حوارات

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم والتوسع الاستيطاني
بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من الضم والتوسع الاستيطاني

2022-12-04

أوبك+ يبقي على مستويات إنتاج النفط في أجواء من انعدام اليقين
أوبك+ يبقي على مستويات إنتاج النفط في أجواء من انعدام اليقين

2022-12-04

لبنان: 9 وزراء يرفضون المشاركة بجلسة لحكومة ميقاتي 
لبنان: 9 وزراء يرفضون المشاركة بجلسة لحكومة ميقاتي 

2022-12-04

الأكثر قراءة

مونديال قطر: منتخب هولندا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

مونديال قطر: منتخب هولندا أول المتأهلين إلى ربع النهائي

2022-12-03
اليوم: انطلاق مباريات ثمن النهائي في مونديال قطر

اليوم: انطلاق مباريات ثمن النهائي في مونديال قطر

2022-12-03
تقرير: ضغوط روسية لعقد لقاء بين الأسد وإردوغان

تقرير: ضغوط روسية لعقد لقاء بين الأسد وإردوغان

2022-12-03
كفر قرع: قتيل وإصابة بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار

كفر قرع: قتيل وإصابة بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار

2022-12-03

"رهاب الإسلام": اعتداء على مسجد بالسويد وتعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم

2022-12-03