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لبنان: 9 وزراء يرفضون المشاركة بجلسة لحكومة ميقاتي 

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 18:45

لبنان: 9 وزراء يرفضون المشاركة بجلسة لحكومة ميقاتي 
ميقاتي (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن 9 وزراء لبنانيين من أصل 24، اليوم الأحد، رفضهم دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء الخارجية عبد الله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والدفاع موريس سليم، والاقتصاد أمين سلام، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والطاقة وليد فياض، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشيكيان، والمهجرين عصام شرف الدين.

وجاء في البيان المشترك: "فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط (...) فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق للكلمة".

وأضاف: "نحن ملزمون باحترام الدستور (...) وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتنا أو قبولنا بأي من قراراتها".

وبحسب البيان فإن "الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية، إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من ميقاتي بشأن هذا البيان.

ومنذ حزيران/ يونيو الماضي، حالت الخلافات السياسية في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو الماضي.

كما أخفق نواب البرلمان منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، على الرغم من عقد 8 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.

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