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لبنان: البرلمان يخفق للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد 

تاريخ النشر: 08/12/2022 - 13:18

لبنان: البرلمان يخفق للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد 
خلال تصويت سابق في البرلمان اللبناني (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أخفق البرلمان اللبناني، الخميس، لمرة تاسعة منذ سبتمبر/ أيلول في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 105 نواب من أصل 128، وفق مراسل الأناضول.

وحصل ميشال معوّض مرشح حزب "الكتائب اللبنانية" على 39 صوتًا، في حين صوّت 39 نائبًا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما حملت بعض الأوراق عبارات "لأجل لبنان".

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، حدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل 15 كانون الأول/ ديسمبر، موعدًا جديدًا لانتخاب رئيس للبنان.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وتتهم كتل برلمانية نواب "حزب الله" وحلفاءها، بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية، بينما يقول مسؤولون في الجماعة، إنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر".

وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، عُقدت في 29 أيلول/ سبتمبر، و20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر، و3 و10 و17 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.

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#لبنان
#فشل انتخاب رئيس
#نبيه بري
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#فراغ سياسي

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