إضراب النقل في الأردن: تشكيل لجنة حكوميّة لمتابعة الملف

خلُص اجتماع حكومي نيابي أردني، اليوم الإثنين، إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث حلول ملف النقل في ظل إضراب يشهده القطاع منذ الخامس من الشهر الجاري؛ للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.

جاء ذلك، وفق بيان لمجلس النواب الأردني، الغرفة الأولى للبرلمان. وذكر البيان أن المكتب الدائم بالمجلس يتابع تطورات الأوضاع في قطاع النقل، والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إيجاد حلول سريعة.

وأضاف: "إننا جميعا نوابا وحكومة ومواطنين نقف معا في خندق الوطن، ولن نقبل أي مساس بأمنه واستقراره".

وأكد على "ضرورة التحرك من قبل كافة الأطراف المعنية، لإيجاد حلول مناسبة مع ضرورة التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن الوطني، ومنع الاعتداء على الطرق والأشخاص والممتلكات العامة والخاصة".

ونقل البيان عن رئيس المجلس، أحمد الصفدي، قوله "إن اللقاء يأتي في إطار التعهد النيابي الحكومي بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وخلاله جرى بحث حلول سريعة لقطاع النقل".

فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن "الحكومة حريصة على الاستماع لمطالب كافة القطاعات، وقد استجابت منذ اليوم الأول لمطالب العاملين في قطاع الشحن، مثلما استجابت أمس لمطالب قطاع نقل الركاب".

ويأتي اللقاء الحكومي النيابي، بعد مرور 8 أيام على إضراب في قطاع الشاحنات بالمملكة، قبل أن يتوسع ويشمل الحافلات وصهاريج المياه وسيارات الأجرة.

فيما أعلنت هيئة النقل البري، مساء أمس الأحد، التوصل لاتفاق يوقف إضراب سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب، وهو ما نفاه مضربون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين فيه استمرار إضرابهم.

ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط (نقل بضائع وحاويات).

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).

كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلسا، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلسا (1.29 دولارا) للتر الواحد، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلسا (1.64 دولارا).

ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و 36 بالمئة، باستثناء اسطوانات الغاز المنزلي، والتي حافظت على سعرها عند 7 دنانير (9.85 دولار أميركي).