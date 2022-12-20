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المغرب: مئات الآلاف يستقبلون "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخيّ بالمونديال

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 20:22

المغرب: مئات الآلاف يستقبلون "أسود الأطلس" بعد الإنجاز التاريخيّ بالمونديال
مئات الآلاف يستقبلون "أسود الأطلس" (Getty Images)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

استقبل مئات الآلاف من المغاربة بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، منتخب بلادهم لكرة القدم قادما من قطر، بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

واحتشد المواطنون على طول الشوارع التي تمر منها حافلة المنتخب لاستقباله.

(Getty Images)

وامتلأت شارع محمد الخامس، حيث مبنى البرلمان، وشارع الحسن الثاني، بالمواطنين، حاملين العلم المغربي وقميص المنتخب، كما اكتظت مختلف الشوارع الرابطة ما بين المطار والقصر الملكي في الرباط حيث وجهتهم.

وحمل اللاعبون العلم المغربي، وهم يهتفون لوطنهم، وحيّوا المواطنين على جنبات الشوارع.

وخصصت ولاية (محافظة) أمن الرباط أكثر من 8 آلاف عنصر من الشرطة والقوات العمومية لتأمين الطرق والممرات التي ستسلكها حافلة المنتخب المغربي.

وقالت مصادر أمنية: "ستكون المهمة الأساسية لتلك القوات توفير الأجواء الآمنة للاحتفال في أحسن الظروف، وضمان انسيابية السير وصون سلامة المواطنين".

(Getty Images)

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، إنها "خصصت بروتوكولا للأمن والسلامة لتأمين الاحتفالات الجماهيرية المنتظرة".

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف نهائي عقب الفوز على البرتغال أحد المرشحين للظفر بالكأس، بهدف أحرزه يوسف النصيري.

وبات المغرب ثالث منتخب من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

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