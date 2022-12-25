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"حزب الله" يسلم الجيش اللبناني مشتبها بقتل جندي إيرلندي من اليونيفيل

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 17:11

"حزب الله" يسلم الجيش اللبناني مشتبها بقتل جندي إيرلندي من اليونيفيل
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

سلّم "حزب الله" الجيش اللبناني المشتبه به الأساسي بإطلاق نار استهدف آلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة، أسفر عن مقتل عنصر إيرلندي، وفق ما قال مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" الأحد.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية حددت هوية المشتبه بهم في الحادثة التي وقعت في 14 كانون الأول/ديسمبر في قرية العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان الذي يُعد معقلا أساسيا لـ"حزب الله".

وقال المسؤول الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث في الموضوع، إن "مطلق النار الأساسي على دورية اليونيفيل بات موقوفا لدى الأجهزة الأمنية، بعدما سلّمه حزب الله" للجيش خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن تسليمه "جاء في سياق تعاون حزب الله مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش".

واعتبر أن المشتبه به "قد يكون حزبيا (أي عنصر في حزب الله)، لذلك تمكن الحزب من توقيفه وتسليمه".

وكان "حزب الله" قد سارع إثر مقتل الجندي الإيرلندي إلى تعزية اليونيفيل. ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة".

وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري "حزب الله" في منطقة عمليات اليونيفيل قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وكانت اليونيفيل طلبت من السلطات اللبنانية الإسراع في إتمام التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة الأخيرة.

ولم تحدّد قوة اليونيفيل تفاصيل ما جرى، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين على متنهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.

وأسفر الحادثة أيضا عن إصابة ثلاثة عناصر آخرين من الكتبية الإيرلندية بجروح.

وقال مصدر قضائي لبناني قبل أيام لـ"فرانس برس" إن الدورية كانت مراقبة مسبقا، وتمت مطاردتها "من قبل سيارة كان يستقلها مسلّحون، وقد تعرضت لمضايقات واعتراض في نقطتين قبل وصولها إلى موقع الحادث"، مشيرا إلى أن أكثر من شخص شاركوا في إطلاق النار، بحيث طالت سبع طلقات الآلية وأصابت إحداها الجندي القتيل في رأسه من الخلف.

وأكد المسؤول الأمني أن "المشتبه به الأساس بات بتصرف التحقيق"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الأولية اقتربت من نهايتها، وقد تفضي إلى توقيف آخرين".

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#حزب الله
#اليونيفيل
#لبنان

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