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قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين بالصومال

تاريخ النشر: 04/01/2023 - 10:51

قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين بالصومال
غالبية الضحايا من المدنيين (Getty Images)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون وشهود، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الأمن المحلي عبد الله آدم، لفرانس برس عبر الهاتف "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".

ووقع الاعتداء الذي نسب لعناصر حركة الشباب الإسلامية في منطقة هيران وسط الصومال، حيث أُطلقت عملية واسعة النطاق قبل عدة أشهر ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال قائد الشرطة في محاس عثمان نور إن "الإرهابيين لجأوا بعد هزيمتهم إلى استهداف المدنيين بشكل يائس، لكن ذلك لن يوقف رغبة الشعب في مواصلة هزيمتهم".

وأضاف "قتلوا مدنيين أبرياء في الانفجارين".

وذكر شهود بأن الانفجارين وقعا قرب مطعم على مقربة من مبنى لإدارة المنطقة في محاس.

وقال شاهد يدعى آدم حسن "رأيت جثث تسعة مدنيين بعضها لنساء وأطفال، كان هجوما مروعا".

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، "حربا شاملة" ضد حركة الشباب التي تخوض منذ 15 عاما تمرّدا داميا ضد الحكومة الفدرالية المدعومة دوليا.

بينما طردت الحركة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، إلا أنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة في وسط وجنوب الصومال وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.

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