إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة جوية تضم قوات أميركية

ذكرت مصادر عسكرية عراقية اليوم، الأحد، أن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم قوات أميركية، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وأضافت المصادر بأنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا عند تحليقها قرب القاعدة التي تقع بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وشهدت القاعدة عدة هجمات صاروخية، العام الماضي. كذلك استُهدفت مصالح أميركية في العراق بعشرات الهجمات، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، ومواكب لوجستية.

وكانت هذه الهجمات تنسب لفصائل عراقية موالية لإيران.