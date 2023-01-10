مصرع 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمُّم بغاز

لقي 17 شخصا مصارعهم في الجزائر، من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

وعُثر على تسعة أشخاص من العائلة نفسها متوفين مساء الإثنين في منزلهم في بوسعادة التي تبعد نحو 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع "فيسبوك".

وتتكون العائلة من الأب والأم وخمسة أولاد، وضيفين.

كذلك، توفي زوجان وأطفالهم الأربعة في منزلهم ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف ليل الإثنين - الثلاثاء، جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقا للحماية المدنية.

وتوفي شخصان آخران اختناقا بالغاز مساء الإثنين في مستغانم، بحسب المصدر نفسه.

كما سُجّلت "حالتي تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بعين مليلة ولاية أم البواقي".

وسُجّلت كذلك "7 حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مسكن عائلي بقرية لقماقين بلدية الرابطة ولاية برج بوعريريج".

ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبًا ما تعمل بالغاز، مما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.

وتحذر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة، ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.

وأفادت الحماية المدنية بأنهم "نُقلوا قبل وصول إسعافاتنا"، مشيرة إلى أن "الضحيتين شابين يبلغان من العمر 24 و 25 سنة".