قمّة عربيّة مصغّرة في أبو ظبي تبحث التحديات الإقليميّة والدوليّة

استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأربعاء، قمة عربية مصغرة، بحثت التطورات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية، أوضح مشاركة قادة مصر، وقطر، والبحرين، والأردن، وعُمان، إضافة إلى رئيس الإمارات، محمد بن زايد، فيما لم تذكر تفاصيل عن حضور السعودية والكويت.

كما يأتي هذا اللقاء غداة عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، قمة بشأن القضية الفلسطينية، دعوا خلالها إسرائيل إلى التوقف عن إجراءاتها اللاشرعية، بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى ومقدسات القدس المحتلة.

وقالت الوكالة: "استضاف الشيخ محمد بن زايد اليوم لقاء أخويا تشاوريا مع إخوانه، سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي".

وأضافت أن اللقاء يهدف إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين هذه الدول في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة، وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي.

القادة خلال اجتماعهم (Getty Images)

وبحث القادة وفق "وام"، العلاقات الأخوية بين دولهم، وعددا من القضايا، والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأكدوا أهمية تنسيق المواقف، وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات، بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب المنطقة كافة.

وشددوا على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما شددوا على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة، هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات.

بدوره، قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في مصر في بيان، إنّ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أبوظبي "تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث تهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما جاء في بيان صادر عن ديوان "البلاط السلطاني"، أمس الثلاثاء، أنّ "السلطان هيثم بن طارق سيلبي دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، ذكرت الوكالة الإماراتية، أن "قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن سيحضرون لقاء أخويا تشاوريا دعا إليه رئيس الإمارات ويعقد في العاصمة أبو ظبي".

فيما لم يصدر على الفور بيان من طرف السعودية والكويت عن المشاركة باللقاء.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كل من السعودية، والإمارات وقطر، والكويت والبحرين، وسلطنة عمان.