عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: تظاهرة أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع الدينار

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 20:36

العراق: تظاهرة أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع الدينار
من التظاهرة في العراق (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر مئات العراقيين، الأربعاء، أمام البنك المركزي في بغداد احتجاجا على هبوط سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وهو انخفاض يفاقم فقدان القوة الشرائية.

وحددت الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد. لكن الدينار يشهد منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر تقلبات قوية مقابل الدولار في محال الصرافة.

ويباع الدولار في السوق الأربعاء بسعر 1600 دينار مقابل 1470 دينارا قبل شهرين. ما يعني تراجعا بنسبة 10%، الأمر الذي يغذي غضب العراقيين الذين تراجعت قوتهم الشرائية بشكل حاد.

وسط هذا الانهيار، أقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الإثنين "بناء على طلبه".

وهي إقالة اعتبرها مئات العراقيين الذين تظاهروا أمام البنك المركزي خطوة رمزية لا تعني الكثير.

وقال المتظاهر رائد عبد القادر لوكالة "فرانس برس" إن "الطبقات الفقيرة تضررت، وصلنا إلى حد من الصعب الاستمرار بالحياة".

شارك في التظاهرة "حوالي 400" شخص، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية طلب عدم ذكر اسمه.

ولوّح بعض المشاركين بالأعلام العراقية، وهتف آخرون "نزّل الدولار".

يعزو محللون ومسؤولون قابلتهم وكالة "فرانس برس" تراجع الدينار إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية الخاصة بنظام "سويفت" لتحويل الأموال.

للوصول إلى احتياطيات الدولار العراقية في الولايات المتحدة، بات يتعيّن على البنوك العراقية إجراء تحويلاتها عبر منصة إلكترونية والتحقق من طلبات التحويل، وفق ما أوضح مقربون من رئيس الوزراء.

ثم يقوم البنك المركزي الأميركي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك فإنه يمكنه منع التحويل.

إلا أنه منذ إنشاء هذه الآلية، رفض الاحتياطي الفدرالي "80%" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب المصدر ذاته.

وسبّب ذلك ندرة في الدولار في السوق العراقية، ما زاد قيمته وأدى إلى تراجع الدينار.

ومما يذكر أن الفكرة من وراء فرض استعمال نظام تحويل الأموال "سويفت" هي مكافحة غسل الأموال وتطبيق العقوبات الدولية، مثل تلك المفروضة على إيران وروسيا.

بودكاست عرب 48

#العراق
#الدينار العراقي
#الدولار
#البنك المركزي العراقي

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تحذر طالبان من المجاعة إثر منع النساء من العمل
الأمم المتحدة تحذر طالبان من المجاعة إثر منع النساء من العمل

2023-01-25

التغيّرات المناخيّة تنذر بحروب اقتصاديّة قادمة
التغيّرات المناخيّة تنذر بحروب اقتصاديّة قادمة

2023-01-25

بايدن يعلن تسليم دبابات من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا
بايدن يعلن تسليم دبابات من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا

2023-01-25

الأكثر قراءة

بن غفير يحذّر من

بن غفير يحذّر من "حارس الأسوار 2": سيُشكَّل "الحرس الوطنيّ"

2023-01-24
حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وجافة حتى الجمعة

2023-01-24
نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

نتنياهو يجري مباحثات مع الملك عبد الله في الأردن

2023-01-24
الكنيست يصادق على

الكنيست يصادق على "القانون النرويجي" الموسع

2023-01-24
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببلاطة ونابلس

2023-01-24