الرئيس التونسيّ يأمر بتعيين سفير لبلاده في سورية

أكد على "ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني".

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين، بتعيين سفير لبلاده لدى النظام السوري في دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيّد بوزير الخارجية، نبيل عمار، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب البيان، قرر سعيّد "الشروع في إجراءات تعيين سفير لتونس بدمشق".

وأكد على "ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني".

وشدد سعيّد على أن "مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل"، وفق المصدر نفسه.

وفي 10 شباط/ فبراير الماضي، قرر سعيّد "الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق"، وقال إن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم، والسفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس والنظام السوري، منذ 4 شباط/ فبراير 2012 بقرار من الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، على خلفية الحرب في سورية.

غير أنه في تموز/ يوليو 2014، افتتحت تونس مكتبًا للخدمات الإدارية والقنصلية لفائدة الجالية التونسية في سورية في عهد الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي.